صور.. الاحتفال باكتشاف دفعة من الموهوبين رياضيا بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت صالة العريش الرياضية اليوم الجمعة، احتفال باكتشاف دفعة من الموهوبين رياضيا فى كرة الشلة من أبناء محافظة شمال سيناء بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء وممثلين عن الرياضيين بشمال سيناء .

تضمنت فقرات الاحتفال عروضا رياضية أظهرت مواهب جديدة فى اداء لعبة كرة السلة وتراوحت اعمار المشاركين مابين 8 إلى 18 عاما.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة، ان اكتشاف الموهوبين رياضيا من أولويات العمل الرياضى قى المحافظة لافتا لتميز ابناء شمال سيناء فى مختلف الرياضات، مشيدا بالدعم الذى توليه الدولة لقطاع الرياضة والمنشآت التى تقدم خدماتها للشباب.

وقال عبدالله عبد الغنى منظم الاحتفال، إن النجاح الذى يتحقق فى اكتشاف الموهوبين وتدريبهم على احتراف لعبة كرة السلة نتيجة تعاون مثمر بين القطاع الخاص و مؤسسات الشباب والرياضة لتحقيق المستهدف من وصول الرياضة للجميع .

وأشار إلى أنه فى هذا المجال اقتحمت الفتاة السيناوية لعبة كرة السلة وتميزت فيها، مشيرا إلى أنه بشكل عام أصبحت هذه الرياضة محل اهتمام الكثير من الشباب وأولياء الأمور.