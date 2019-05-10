صور.. الألعاب النارية تزين سماء موسكو فى عيد النصر

كتب وكالات _ تصوير رويترز

شهدت العاصمة الروسية موسكو، عروضا لإطلاق الألعاب النارية احتفالا بالذكرى 74 للانتصار على النازية فى الحرب الوطنية العظمى.

ويأتى الاحتفال التقليدى، كتحية لأبطال الحرب الوطنية العظمى، فى الخامس من أغسطس 1943، عندما حرر جنود الجيش السوفيتى الأحمر مدينتى أريول وبلجورود.

وخلال الحرب الوطنية العظمى سطعت فى السماء أكثر من 350 قطعة من الألعاب النارية، وكان الأكثر إثارة فى التاسع من مايو 1945، يذكر أن اطلاق الالعاب النارية تستغرق 10 دقائق وتطلق الألعاب النارية من 16 موقعا خاصا فى العاصمة موسكو.



احتفالات عيد النصر بموسكو



احتفالات عيد النصر بموسكو



احتفالات عيد النصر بموسكو