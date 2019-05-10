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شاهد.. "CNN" تستعين بالنجم محمد صلاح فى مقطع ترويجى للسياحة المصرية

الجمعة، 10 مايو 2019 10:35 م
شاهد.. "CNN" تستعين بالنجم محمد صلاح فى مقطع ترويجى للسياحة المصرية الأهرامات
كتب أحمد عبد الرحمن
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بثت قناة  "CNN"، فيديو ترويجيا للسياحة المصرية، يحتوى على عددا من المقاصد والمزارات من أبرزها الأهرامات وأبو الهول، وعدداً من المناطق السياحية ، كما سلطت القناة الضوء على أبرز الرموز المصرية وفى مقدمتهم  المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى.

واستعرض الفيديو، أشهر الشواطئ السياحية فى مصر، وأبرز جمال وروعة الآثار المصرية فى مختلف المحافظات الأثرية والسياحية فى مصر، مستعينا بعدد من التماثيل والقطع الأثرية، كما استعرض قيام أحد العاملين فى ترميم الآثار أثناء أداء عمله.

  ويأتى هذا التقرير، فى إطار الشراكة التى وقعتها الحكومة المصرية، مع شبكة cnn الإخبارية العالمية، للترويج للسياحة المصرية، فى إطار تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لجمهورية مصر العربية،  خاصة فى ظل المستجدات على صعيد الترويج السياحى، حيث أصبح الشخص الذى يبحث عن السفر لا يفكر فقط فى رؤية المكان ولكن أيضا يرغب فى أن يندمج مع الناس والمجتمعات، وهو الأمر الذى ستعمل شبكة cnn العالمية على ترجمته إلى محتوى جديد يقدم للعالم الأماكن السياحية الموجودة فى مصر.

وفى هذا السياق ستعمل "CNN"، على إظهار إبداع الشعب المصرى فى  الموسيقى  والرياضة وغيرها من الإمكانيات ، وكذلك الترويج للمتحف المصرى الكبير الذى سيكون افتتاحه فى 2020، وهذا سيعيد مكانة مصر فى السياحة الثقافية.

 

 

 

 

 


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