video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سالفينى ينتقد تدخل سفينة للبحرية الايطالية لإنقاذ مهاجرين قبالة ليبيا

الجمعة، 10 مايو 2019 10:17 ص
سالفينى ينتقد تدخل سفينة للبحرية الايطالية لإنقاذ مهاجرين قبالة ليبيا سالفينى
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
انتقد وزير الداخلية الايطالى ماتيو سالفينى  تدخل سفينة تابعة للقوات البحرية الايطالية لإنقاذ 40 مهاجراً قبالة مياه ليبيا.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقد قال فى تصريح للصحفيين "لا أريد أن يكون هناك وزير يدافع عن الحدود ووزير آخر ينقل المهاجرين إلى إيطاليا"، فى إشارة إلى زميلته وزيرة الدفاع، إليزابيتا ترينتا، التابعة لحركة خمس نجوم.

وأضاف سالفينى، زعيم حزب الرابطة  الطرف الثانى فى الائتلاف الثنائى الحاكم،  "أنا فى انتظار الوثائق، وبحكم أن المسألة من اختصاصى،  فلن أحدد أى ميناء إيطالى  لإنزالهم".

وأضاف "بالطبع، إن إنقاذ الأرواح فى البحر هو واجب على رجال ونساء البحرية، لكننى طلبت توضيحاً فيما إذا كان المهاجرون داخل المياه الليبية ولماذا لم  يتم استدعاء خفر السواحل الليبى، الذى تدخل أمس لإنقاذ 216 شخصًا".

وأشارت الوكالة إلى أنها ليست هذه المرة الأولى التى يحدث فيها جدلا  بين سالفينى وترينتا بصفة خاصة وبين قادة قطبى الائتلاف الثنائ الحاكم فى إيطاليا بصفة عامة، نظرا لاحتدام التنافس السياسى بين الحزبين  مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بريطانيا تعبر عن القلق الشديد من تدهور الوضع الأمني في ليبيا

انقسام داخل الحكومة الإيطالية بشأن تدخل سفينة تابعة للبحرية لإنقاذ مهاجرين قبالة ليبيا

مقتل 3 أشخاص فى هجوم لداعش جنوب ليبيا

العالم

اخبار العالم

العالم اليوم

ايطاليا

اخبار ايطاليا

المهاجرين

ليبيا

اخبار ليبيا

الهجرة الغير شرعية

وزير داخلية ايطاليا

ماتيو سالفينى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة