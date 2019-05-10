رئيس مدينة بنها: لافتة "اتجوزنى يا أحمد" دعاية لشركة عقارات

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد المهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، أنه تم التوصل للشخص صاحب لافتة "اتجوزنى بقى يا أحمد" والتى انتشرت مساء أمس بشوارع مدينة بنها، مشيرا إلى أنه يدعى "م . ف"، وهى عبارة عن دعاية لحجز شقق بالمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ اللازمة والإجراءات القانونية حيال هذه اللافتة.

وأضاف "حمدى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم على الفور إزالة اللافتة من شارعى فريد ندا أمام شرطة النجدة، والأخرى بمنطقة الفلل، مؤكدا أنه سوف يتم تغريمه ومحاسبته على تعليق إعلان فى شوارع المدينة دون تصريح من المجلس، أو الخضوع لضوابط الإعلانات التى تضمنتها اللائحة التى أعدتها المحافظة.

وكانت قد أثارت لافتة كبيرة بشارع فريد ندا ببنها فى محافظة القليوبية، حالة من الاستياء بين المواطنين، بسبب عبارة مكتوبة عليها وهى "أتجوزنى بقى يا أحمد"، حيث تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالمدينة الصورة، وعبروا عن استيائهم من هذه اللافتة.