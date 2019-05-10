video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة بنها: لافتة "اتجوزنى يا أحمد" دعاية لشركة عقارات

الجمعة، 10 مايو 2019 02:16 م
رئيس مدينة بنها: لافتة "اتجوزنى يا أحمد" دعاية لشركة عقارات الافتة
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أكد المهندس حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، أنه تم التوصل للشخص صاحب لافتة "اتجوزنى بقى يا أحمد" والتى انتشرت مساء أمس بشوارع مدينة بنها، مشيرا إلى أنه يدعى "م . ف"، وهى عبارة عن دعاية لحجز شقق بالمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ اللازمة والإجراءات القانونية حيال هذه اللافتة.

وأضاف "حمدى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم على الفور إزالة اللافتة من شارعى فريد ندا أمام شرطة النجدة، والأخرى بمنطقة الفلل، مؤكدا أنه سوف يتم تغريمه ومحاسبته على تعليق إعلان فى شوارع المدينة دون تصريح من المجلس، أو الخضوع لضوابط الإعلانات التى تضمنتها اللائحة التى أعدتها المحافظة.

وكانت قد أثارت لافتة كبيرة بشارع فريد ندا ببنها فى محافظة القليوبية، حالة من الاستياء بين المواطنين، بسبب عبارة مكتوبة عليها وهى "أتجوزنى بقى يا أحمد"، حيث تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالمدينة الصورة، وعبروا عن استيائهم من هذه اللافتة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.."أتجوزنى بقى يا أحمد"..لافتة تثير غضب المواطنين ببنها..ومجلس المدينة يزيلها

اخبار القليوبية

مدينة بنها

شهر رمضان

محافظة القليوبية

محافظ القليوبية

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة