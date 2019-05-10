جامعة الدول العربية تدين التفجير الإرهابى بسوق جميلة فى بغداد

أدان السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، التفجير الانتحارى الذى وقع مساء أمس الخميس بسوق جميلة فى العاصمة العراقية بغداد، والذى أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء ما بين قتلى ومصابين، معرباً عن خالص المواساة والتعازى لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً تضامن الجامعة العربية مع العراق، قيادةً وحكومةً وشعباً، فى مواجهة أى عمل إرهابى من شأنه المساس بحياة المواطنين والتأثير على أمن واستقرار العراق. كما استنكر المتحدثُ الرسمى قيام تنظيم داعش الإرهابى بهذه الجريمة الشنعاء، خاصةً خلال شهر رمضان الفضيل.

من ناحية أخرى، شدد عفيفى على أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية للقضاء على ما تبقى من من جيوب وبؤر لتنظيم داعش الإرهابى ولمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، بما فى ذلك نشاطات التنظيمات والجماعات الإرهابية العابرة للحدود والتى تهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.