video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توقيع بروتوكول بين بورسعيد وهيئة التنمية الصناعية لتمليك 54 مصنعا للشباب

الجمعة، 10 مايو 2019 03:35 م
توقيع بروتوكول بين بورسعيد وهيئة التنمية الصناعية لتمليك 54 مصنعا للشباب توقيع البرتوكول
بورسعيد - السيد فلاح
إضافة تعليق

وقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد والمهندس مجدى غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بروتوكول بين المحافظة والهيئة والذى تم بمقتضاه تخصيص 54 مصنع من مجمع الصناعات الصغيرة التابع للهيئة بجنوب بورسعيد للمحافظة لتخصيصها  لشباب المستثمرين.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن توجيهات الرئيس السيسى بتقديم كافة التسهيلات وفتح الأبواب أمام شباب بورسعيد للاستثمار فى المجال الصناعى كانت وراء توقيع هذا البروتوكول الذى سيتم تنويع الإنتاج فيها بين صناعات القيمة المضافة من تكرير الغاز الطبيعى واستخدام مادة الـ PVC والبروبلين لصناعات البلاستيك بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والغذائية والملابس الجاهزة.

وتولى جهاز المنطقة الحرة سداد قيمة هذه المصانع بمبلغ 207 مليون جنيه وسيتم تقديم التسهيلات للشباب من أصحاب المصانع لسداد ثمنها من خلال قروض بنكية تسدد على عشرة سنوات وفائدة متناقصة تبلغ 5 % سنويًا.

ومن جانبه وجه المهندس مجدى غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الشكر إلى محافظ بورسعيد على التعاون والجهود المبذولة لإحداث تنمية صناعية وتهيئة الأجواء أمام الشباب للاستثمار فى هذا المجال، وأكد بأن الفرصة متاحة أمام شباب بورسعيد لتملك مشروعات صناعية فى باقى المصانع الموجودة بالمجمع جنوب بورسعيد بخلاف أراضى أخرى متاحة للمستثمرين والشباب فى المنطقة الصناعية التابعة للهيئة والمجاورة للمجمع.

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة وفرت الوقت والجهد لشباب المستثمرين بمنحهم رخص التشغيل فى ظرف ثلاثة أيام فقط بعد توقيع عقود التمليك  كما جهزت المصانع بكافة المرافق لبدء التشغيل الفورى لأصحابها بمجرد الحصول على رخصة التشغيل.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفريغ 3500 طن رخام و3100 طن حديد بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

اخبار المحافظات

مشروع الـ 54 مصنع ببورسعيد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة