توقيع بروتوكول بين بورسعيد وهيئة التنمية الصناعية لتمليك 54 مصنعا للشباب

بورسعيد - السيد فلاح

وقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد والمهندس مجدى غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بروتوكول بين المحافظة والهيئة والذى تم بمقتضاه تخصيص 54 مصنع من مجمع الصناعات الصغيرة التابع للهيئة بجنوب بورسعيد للمحافظة لتخصيصها لشباب المستثمرين.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن توجيهات الرئيس السيسى بتقديم كافة التسهيلات وفتح الأبواب أمام شباب بورسعيد للاستثمار فى المجال الصناعى كانت وراء توقيع هذا البروتوكول الذى سيتم تنويع الإنتاج فيها بين صناعات القيمة المضافة من تكرير الغاز الطبيعى واستخدام مادة الـ PVC والبروبلين لصناعات البلاستيك بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والغذائية والملابس الجاهزة.

وتولى جهاز المنطقة الحرة سداد قيمة هذه المصانع بمبلغ 207 مليون جنيه وسيتم تقديم التسهيلات للشباب من أصحاب المصانع لسداد ثمنها من خلال قروض بنكية تسدد على عشرة سنوات وفائدة متناقصة تبلغ 5 % سنويًا.

ومن جانبه وجه المهندس مجدى غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الشكر إلى محافظ بورسعيد على التعاون والجهود المبذولة لإحداث تنمية صناعية وتهيئة الأجواء أمام الشباب للاستثمار فى هذا المجال، وأكد بأن الفرصة متاحة أمام شباب بورسعيد لتملك مشروعات صناعية فى باقى المصانع الموجودة بالمجمع جنوب بورسعيد بخلاف أراضى أخرى متاحة للمستثمرين والشباب فى المنطقة الصناعية التابعة للهيئة والمجاورة للمجمع.

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة وفرت الوقت والجهد لشباب المستثمرين بمنحهم رخص التشغيل فى ظرف ثلاثة أيام فقط بعد توقيع عقود التمليك كما جهزت المصانع بكافة المرافق لبدء التشغيل الفورى لأصحابها بمجرد الحصول على رخصة التشغيل.