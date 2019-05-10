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تحرير 329 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الجمعة، 10 مايو 2019 08:38 م
تحرير 329 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح حمله مروريه - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيًا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 329 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف جنيه غرامات فورية.
 
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 49 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
وجرى التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 

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