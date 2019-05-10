تجنبي الخلافات فى رمضان.. مختصة: التلويح بالزوجة الثانية يدل على الشعور بالنقص

كتبت أسماء شلبى

اتخاذ التعدد كصورة من صور الرجولة بغض النظر إذا كانت الزوجة مقصرة فى واجباتها الزوجية من عدمه، أو كنوع من التهديد لحثها على الالتزام بطاعة زوجها وبذل مزيد من العطاء للزوج، يؤدى لإرسال رسائل سلبية للزوجة تفقدها الشعور بالأمان وتبدأ الخلافات والمشاحنات.



تلويح الزوج بزواجه بأخرى لا يثنى الزوجة عن القيام بسلوكيات تزعجه

وقفت الزوجة "حنان بيومى عبد المنعم" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى تشكو من تصرفات زوجها التى دفعتها لترك الزوجية بعد 20 عامًا من الزواج بسبب تهديد زوجها بزواجه من أخرى بسبب رفضها للعلاقة الزوجية بعد مرضها الشديد بسبب تصرفات زوجها الشاذة معه.



وأكدت: "قدمت تقارير طبية تفيد الإصابات التى حدثت لى بسبب معاملتى بخشونة من قبل زوجى ورفضه التراجع عن تلك التصرفات رغم لجوئى لأهله".



وفى هذا السياق علقت الدكتورة مها المصرى أخصائية علم النفس، تلويح الزوج واتخاذه من حقه فى الزواج من أخرى كوسيلة لتهديد الزوجة يتعلق بعدة أسباب تتعلق بثقافة الزوج وتجارب الرجال المعددين المحيطين به، ومحاولة منه لإشغال الزوجة عن التدقيق على أخطائه.



وتكمل المصرى: "هذا التهديد لا يحمل احترامًا لوجود الزوجة فى حياته، وأحيانًا يدل على أن بعض الأزواج يشعر بالنقص، أو يشعر بعدم قبول زوجته لعيب فيه فيعتقد أن تلويحه بالزوجة الثانية إثبات لأنه مرغوب من قبل الأخريات، وينتج عن ذلك قيام الزوجة أما بتجاهل الموضوع أو لفت نظر الزوج إلى عدم ارتكاب مثل ذلك السلوك أو الحل الأخير بالطلاق.