بسبب الخلاف على مخدرات فى المرج..القبض على عاطلين تسببوا فى مقتل 3 أشخاص

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين وراء مقتل 3 أشخاص لخلافهم على مواد مخدرة، كانوا يروجونها فى منطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من احدى المستشفيات بوصول 3 مصابين، بسبب مشاجرة بينهم، وتوفوا فى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث.