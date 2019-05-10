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بسبب الخلاف على مخدرات فى المرج..القبض على عاطلين تسببوا فى مقتل 3 أشخاص

الجمعة، 10 مايو 2019 12:24 ص
بسبب الخلاف على مخدرات فى المرج..القبض على عاطلين تسببوا فى مقتل 3 أشخاص جثه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين وراء مقتل 3 أشخاص لخلافهم على مواد مخدرة، كانوا يروجونها فى منطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة. 

 
تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من احدى المستشفيات بوصول 3 مصابين، بسبب مشاجرة بينهم، وتوفوا فى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث. 
 
وتبين من خلال التحريات، أن وراء الحادث "كريم. ط"، 28 سنة"، عاطل" وشهرتة بوكس"، وبحوزته سلاح أبيض واستعان ب" أحمد. غ"، عاطل وقتلوا شخص، وابنه وصديقهم فى مشاجرة فى منطقة الشافعىن بدائرة القسم ، بسبب خلافات على حسابات أموال على خلفية بيع المواد المخدرة .

وأضافت التحريات أن الثلاث جثث، لأب يدعى "أحمد. ع" 41 سنة، عاطل"، ونجله "محمد. أ" 25 سنة، عاطل"، وصديقهم "محمد. ك" 23 سنة، عاطل" وقام "كريم. ط، 28، عاطل"، وشهرته "بوكس"، و"أحمد. غ، 25 سنة، عاطل" بالاعتداء عليهم أمام المارة فى الشارع وقتلوهم، وحرر محضر بالواقعة. 

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