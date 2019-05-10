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الجمعة، 10 مايو 2019 10:44 م
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انخفاض قياسي للريال الإيراني تزامنا مع إرسال واشنطن قوة هجومية إلى الخليج

الجمعة، 10 مايو 2019 09:34 م
انخفاض قياسي للريال الإيراني تزامنا مع إرسال واشنطن قوة هجومية إلى الخليج الريال الايرانى
طهران )أ ش أ(
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 انخفض سعر صرف الريال الإيراني، اليوم الجمعة  إلى أكثر من 156.5 ألف ريال لكل دولار، تزامنا مع إرسال الولايات المتحدة قوة هجومية مكونة من حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" وقاذفات قنابل إلى الخليج، وذلك ردا على "مؤشرات وتحذيرات" مثيرة للقلق من إيران.

 

وأفادت قناة (الحرة) الإخبارية، بأن الريال الإيراني فقد ما يقارب 10% من قيمته مقارنة بالأسبوع الماضي، مع تشديد العقوبات الأمريكية وإعلان نظام طهران تنصله من التزامات في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

 

وكان الريال الإيراني انخفض بحدة إلى نحو 144 ألفا مقابل كل دولار حينما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي عزمها إنهاء الإعفاءات الممنوحة لـ8 دول تشتري الخام الإيراني بهدف "تصفير" صادرات طهران النفطية، ثم انخفضت العملة الإيرانية الأسبوع الماضي إلى نحو 154 ألفا عندما أعلنت طهران نيتها عدم الالتزام ببعض البنود في الاتفاق النووي.

 

يذكر أن طهران ثبتت سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي عند 42.1 ألف ريال.

 

 


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