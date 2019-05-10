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الجمعة، 10 مايو 2019 07:21 ص
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انتهاء أول أيام محادثات التجارة الأمريكية الصينية

الجمعة، 10 مايو 2019 07:00 ص
انتهاء أول أيام محادثات التجارة الأمريكية الصينية الرئيس الصينى
واشنطن (رويترز)
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اختتم مفاوضون تجاريون كبار من الصين والولايات المتحدة، اليوم الأول من بين يومين للمحادثات التى تهدف إلى إنقاذ اتفاق تجارى على شفا الانهيار، فيما تستعد واشنطن للمضى قدما فى خطط لزيادة الرسوم على بضائع مستوردة من الصين بقيمة مئات المليارات من الدولارات.

 

وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، بعد أن تعرضت المفاوضات لانتكاسة كبيرة الأسبوع الماضى عندما أجرت الصين تعديلات على مسودة اتفاق وخففت من التزامات بتلبية مطالب أمريكية بالإصلاح التجاري.

 

ورد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإصدار أوامر بزيادة الرسوم وقالت الصين إنها سترد. وخسرت شركات من البلدين مليارات الدولارات بسبب الحرب التجارية المستمرة منذ عشرة أشهر.

 

وتحدث نائب رئيس الوزراء الصينى ليو خه والممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين لمدة 90 دقيقة أمس الخميس ومن المتوقع أن يستأنفوا المحادثات اليوم الجمعة، ولم يتحدث المسؤولون للصحفيين لدى مغادرتهم مكان إجراء المحادثات.

 

 


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