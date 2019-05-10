video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 04:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم..استكمال الحملات لمراقبة الأسواق وضبط السلع الفاسدة في رمضان

الجمعة، 10 مايو 2019 03:00 ص
اليوم..استكمال الحملات لمراقبة الأسواق وضبط السلع الفاسدة في رمضان حمله تموين - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

تواصل شرطة التموين، اليوم، الجمعة، حملاتها الرقابية المكبرة لملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر التى تضر بصحة المواطنين.

ونجحت شرطة التموين في ضبط 5 أطنان سلع غذائية متنوعة مجهولة المصدر ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وتستهدف الحملات التموينية التى تستمر على مدار الشهر الكريم، ضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وملاحقة السلع مجهولة المصدر.

 

يأتى ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 50 محضرا لمخابز بلدية فى حملات للتموين على مراكز سمسطا وببا وبنى سويف

فى حملات تموينية رمضانية.. ضبط أطنان من السلع الغذائية الفاسدة بالأسواق

شرطة التموين

حملات تموينية

الاسواق

اخبار الحوادث

حملات رقابية

حمله تموين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

سوبر كورة .. إنجاز تاريخى للفراعنة فى أوروبا فى حضرة محمد النني و صلاح

سوبر كورة .. إنجاز تاريخى للفراعنة فى أوروبا فى حضرة محمد النني و صلاح

توزيع 2.5 مليون كبسولة فيتامين أ على الأمهات بالوحدات الصحية بالجمهورية

توزيع 2.5 مليون كبسولة فيتامين أ على الأمهات بالوحدات الصحية بالجمهورية

محدش بيهرب من مصيره.. كريم عبد العزيز يشوق جمهوره بصورة جديدة من الفيل الأزرق2

محدش بيهرب من مصيره.. كريم عبد العزيز يشوق جمهوره بصورة جديدة من الفيل الأزرق2

وثائق .. جرائم المخابرات التركية مستمرة في صناعة الإرهاب

وثائق .. جرائم المخابرات التركية مستمرة في صناعة الإرهاب

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة