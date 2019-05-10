السيطرة على حريق نشب بشارع العرفانى بملوى جنوب المنيا

تلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارا من العميد مجدي سالم مدير البحث الجنائى يفيد تلقيه إخطارا بنشوب حريق هائل بأحد اكبر شوارع بندر ملوى.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدينة والأجهزة الامنية الى مكان البلاغ وتبين نشوب حريق هائل بشارع العرفاني نتج عنه احتراق عدد كبير من أكشاك بيع مملوكة للمواطنين وجزء من مدرسة الأقباط الإنجيلية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق.