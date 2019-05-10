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الجمعة، 10 مايو 2019 09:47 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 10 مايو 2019 08:29 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير ويوجه باستمرار التطوير الخدمى.
 
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لاسارتى

الأرصاد

مطار تورونتو الدولي

البرلمان الأوروبى

مشروع بيت الوطن

محور المشير

السيسى

منطقة النخيل

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