الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة الجمعة، 10 مايو 2019 08:29 م إضافة تعليق يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير ويوجه باستمرار التطوير الخدمى. السيسى يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير ويوجه باستمرار التطوير الخدمى بدء تسليم أراضى الحى الخامس بمشروع "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة 9 يونيو مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة مصرى يخوض انتخابات البرلمان الأوروبى ضمن قائمة حزب يونانى إصابة خمسة أشخاص في اصطدام طائرة بشاحنة نقل وقود بمطار تورونتو الدولي غرق 70 مهاجرا على الأقل قبالة ساحل تونس وإنقاذ 16 أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-5-2019 فى مصر الأرصاد: غداً ارتفاع الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى مباراة ليفربول وولفرهامبتون لاسارتى يطالب جمعة والسولية بالتركيز على التسديد فى مباراة سموحة إضافة تعليق لاسارتى الأرصاد مطار تورونتو الدولي البرلمان الأوروبى مشروع بيت الوطن محور المشير السيسى منطقة النخيل اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال لا توجد تعليقات على الخبر صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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