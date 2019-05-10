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الجمعة، 10 مايو 2019 02:57 م
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إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام طائرة بشاحنة وقود فى مطار بكندا

الجمعة، 10 مايو 2019 02:53 م
إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام طائرة بشاحنة وقود فى مطار بكندا الشرطة الكندية
أ ش أ
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أعلنت السلطات الكندية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا إثر اصطدام طائرة تقل 50 شخصا بشاحنة وقود اليوم الجمعة فى مطار تورونتو بيرسون الدولي.

 

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم جراء الحادث، مشيرة إلى أن الطائرة كانت متجهة من مدينة "تورنتو" إلى مدينة "سودبوري" فى مقاطعة "أونتاريو" إلا أنها اضطرت إلى العودة مرة أخرى بسبب الظروف الجوية السيئة واصطدمت عقب هبوطها بالشاحنة.

 

وأضافت القناة أنه لم تتضح بعد حجم الخسائر فى الطائرة عقب الحادث.

 

 


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