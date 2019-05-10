إزالة 1240 إعلانا غير مرخص فى مدن الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر كافة الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة بكافة الميادين والشوارع والطرق العامة بنطاق دائرة المحافظة وإزالة كافة الإعلانات المخالفة ومنتهية الترخيص وتقنين أوضاعها فى أسرع وقت حفاظاً على المال العام والشكل الجمالى لشوارع المحافظة، مؤكداً على رؤساء المركز والمدن والأحياء ضرورة مراعاة وضع الإعلانات فى الشوارع والأرصفة بشكل حضارى لا يعوق حركة المواطنين والسيارات والاستفادة من الإيرادات المحصلة منها واستغلالها فى خدمات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء عمل حصر شامل للإعلانات الموجودة بالشوارع لمعرفة الطاقة الاستيعابية للإعلانات بكل شارع على حدا وتحديد الإعلان "المرخص – الغير مرخص – تاريخ ترخيصه – إجمالى الإيرادات منه" مع ضرورة تطبيق الاشتراطات والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات فى الشوارع ومراعاة الجوانب التأمينية والتنظيمية والقانونية لها، مشدداً على التأكد من عدم وجود توصيلات كهربية مخالفة من أعمدة الإنارة لتلك الإعلانات حماية للمال العام وحفاظاً على الوجه الجمالى والحضارى للمدن.

وفى ذلك الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحصر الإعلانات المتواجدة بشوارع المركز وتم إزالة 400 إعلان غير مرخص كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بإزالة 333 إعلانا غير مرخص وقامت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر بإزالة 25 إعلانا غير مرخص وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بإزالة 63 إعلانا غير مرخص وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة 85 إعلانا غير مرخص كما قامت رئاسة مدينة القنايات بإزالة 46 إعلانا غير مرخص وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة عدد 70 إعلانا ولافتة غير مرخصة كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بإزالة عدد (20) إعلانا غير مرخص وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة 60 إعلانا غير مرخص.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر عدد 120 إعلانا غير مرخص، كما أزالت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة 10 إعلانات غير مرخصة وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بإزالة 8 إعلانات غير مرخصة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء إجراءات الحصر لكافة الإعلانات المتواجدة بشوارع المدن والأحياء وسرعة تقنين أوضاع المخالفين والحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى للمدن .