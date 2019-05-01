وقالت مصادر في الحزب الاشتراكي اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن تلقى رئيسة الحزب باميلا راندي فاجنر خطبا عن حقوق العمل والعمال خلال الاحتفال ، وأضافت المصادر أن حاكم العاصمة فيينا ميخائيل لودفيج من المقرر أن يتحدث إلى الجماهير لأول مرة منذ توليه مهام منصبه مؤخرا ، كما سيلقى أندرياس شيدر المرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي كلمة خلال الاحتفال .

وبالتزامن مع الاحتفال، عقدت الحكومة النمساوية اليوم اجتماعها الأسبوعي برئاسة المستشار سباستيان كورتس ، حيث ناقشت قضايا الإصلاح الضريبي وسبل تعزيز وتطوير سوق العمل الحالية.