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وزيرة البيئة تعبر عن اعتزازها بعمال مصر: يرسخون مقومات التقدم وركائز البناء

الأربعاء، 01 مايو 2019 05:39 م
وزيرة البيئة تعبر عن اعتزازها بعمال مصر: يرسخون مقومات التقدم وركائز البناء الدكتورة ياسمين فؤاد
كتب محمد تهامى زكى
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بعثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برقية لوزير القوى العاملة محمد سعفان وجبالى المراغى رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة الإحتفال بعيد العمال.

وعبرت الدكتور ياسمين فؤاد، من خلال بيان نشرته حسابات الوزارة، عن اعتزازها بالدور الوطنى لعمال مصر الشرفاء ودورهم فى ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء من أجل مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والمشاريع العملاقة ومفعم بالآمال والطموحات.

وزارة البيئة
وزارة البيئة

تحتفل مصر والعديد من بلدان العالم اليوم الأول من مايو بعيد العمال، وهو اليوم الذى أصبح بمرور الزمن رمزا لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها، ويعود أصله لعام 1869، حيث شكل عمال قطاع الملابس فى فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل"، كتنظيم نقابى يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل، واتخذ التنظيم من 1 مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال.

 
 

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ياسمين فؤاد

عيد العمال

الدكتورة ياسمين فؤاد

وزارة البيئة

الاحتفال بعيد العمال




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