ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة ليسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربا قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 22 38

شبين الكوم 21 38

طنطا 20 37

دمنهور 20 36

الإسكندرية 18 30

بلطيم 18 31

مطروح 17 26

السلوم 16 24

سيوة 20 36

بورسعيد 20 27

دمياط 20 28

الزقازيق 22 39

الاسماعيلية 18 39

السويس 20 37

العريش 19 31

رفح 19 32

رأس سدر 21 37

نخل 14 36

نويبع 24 36

طابا 20 35

كاترين 14 31

الطور 21 36

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 38

مرسى علم 25 33

الفيوم 20 39

بنى سويف 20 39

المنيا 19 40

أسيوط 20 39

سوهاج 20 39

قنا 20 40

الأقصر 21 41

أسوان 22 41

أبوسمبل 24 40

الوادى الجديد 26 41

شلاتين 21 34

ابو رماد 21 32

حلايب 22 30

رأس حدربة 22 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 41

المدينة 25 40

الرياض 24 36

المنامة 26 32

أبوظبى 24 33

الدوحة 26 36

الكويت 24 38

دمشق 12 30

بيروت 16 25

عمان 16 29

القدس 17 28

غزة 19 29

بغداد 20 36

مسقط 28 33

صنعاء 11 28

الخرطوم 28 44

طرابلس 16 22

تونس 12 22

الجزائر 14 20

الرباط 15 24

نواكشوط 18 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 24

اسطنبول 14 22

اسلام اباد 19 33

نيودلهى 26 43

جاكرتا 24 33

بكين 12 27

كوالالمبور 24 34

طوكيو 16 22

أثينا 12 22

روما 08 19

باريس 06 18

مدريد 12 26

برلين 07 18

لندن 08 15

مونتريال 02 10

موسكو 05 14

نيويورك 10 20

واشنطن 15 22