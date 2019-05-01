موجز 6.. التعليم تؤكد: التقدم للمدارس اليابانية إلكترونيا مستمر 15 يوما

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزارة التربية والتعليم تؤكد: التقدم للمدارس اليابانية إلكترونيا مستمر 15 يوما.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

أصدر نادى ليفربول الإنجليزى بيانا رسميا عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، للتعليق على أحداث العنف التى وقعت بين جماهير الريدز وشرطة أقليم كتالونيا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقبل قمة "كامب نو" بين برشلونة وليفربول فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

قررت الادارة العامة للمرور القاهرة، إجراء تحويلة مرورية بسبب أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد لمدة 30 يوما، وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لمتابعة حركة المرور منعا للزحام.

أبرزت الصحف العالمية خبر تتويج نجم الفروسية المصرى، نايل نصار، بلقب بطولة الأساتذة للفروسية فى الولايات المتحدة، مبرزة فى عنواينها أصله "المصرى".

ينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار السلع الغذائية المطروحة حاليا بمنافذ الزراعات المحمية، التابعة لوزارة الزراعة بمختلف المحافظات، استعدادا لرمضان، حيث أكد المهندس أحمد فتحى، مديرعام تسويق الزراعات المحمية أن جميع السلع المطروحة بتخفيضات تصل إلى 30%.

كشف أشرف محيي، مدير منطقة آثار الهرم، حقيقة تسلق شاب فى الثلاثين من عمره، الهرم الأكبر "خوفو"، وإلقاء حجارة على الزائرين بالمنطقة الأثرية.

قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الاجراء الذى اتخذه المجلس الأعلى للإعلام بشأن حظر ومنع البث من خارج مدينة الإنتاج حلقة من حلقات تطبيق قوانين تنظيم الإعلام التى نصت صراحة على ذلك .

يحتفل ملايين العمال فى مصر والكثير من دول العالم، اليوم الأربعاء، بعيد العمال، الذى يأتى كل عام فى الأول من مايو، وينشر "اليوم السابع" لقرائه كل التفاصيل المتعلقة بـ"عيد العمال"، أو اليوم العالمى للعمل، وسر اختيار الأول من مايو للاحتفال بهذه المناسبة.

طمأن النجم الكبير سمير صبري جمهوره علي صحته من خلال" اليوم السابع "بعد تعرضه أمس الثلاثاء لحادث سيارة أثناء عودته من الإسكندرية إلي القاهرة، حيث تفاجئ صبري وهو علي الطريق باصطدام سيارة أخري بسيارته من الخلف وهو ما كان سيؤدي إلي إنقلاب سيارته لكن "ربنا ستر" علي حسب قوله.

فى موقف يكشف شبكة العلاقات المشبوهة التى تربط التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية بكافة الدول والأطراف المعادية للعالم العربى، خرج وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف بتصريحات تدافع عن الجماعة الإرهابية بعد أقل من 24 ساعة على إعلان البيت الأبيض اعتزام إدارة دونالد ترامب إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب.

رحبت الصفحة الرسمية لنادى برشلونة الإسبانى، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بالنجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.

افتتحت الكويت، اليوم الأربعاء، جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أحد أكبر الجسور البحرية فى العالم، والذى يصل طوله إلى 36 كيلومترا بتكلفة حوالى 904 ملايين دينار (ثلاثة مليارات دولار) ويربط مدينة الكويت بمنطقة الصبية الجديدة الواقعة إلى الشمال الغربى.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 15 يوما للتقدم على المدارس المصرية اليابانية، بعد أن تم فتح باب التقدم لها اليوم الأربعاء، الموافق 1 مايو.

أعدت شركة المترو جداول تشغيل جديدة للعمل بها فى شهر رمضان، تشمل مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال شهر رمضان، لتصل ساعات التشغيل اليومى إلى 21 ساعة بدلا من 20 ساعة.

​تتشكل لجنة مشتركة ودائمة لرؤية هلال شهر رمضان، وأهلة كافة الشهور لتحديد الميقات، وبدء ونهاية الشهور العربية، لتحديد بدء الصيام وانتهائه، والعيدين، وكافة المواسم الدينية والمناسبات، "اليوم السابع" يستعرض أهم الضوابط الخاصة بعمل اللجنة، وكيفية استطلاع هلال الشهور العربية، فى السطور التالية..

وصلت موجة الارتفاع بدرجات الحرارة التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية لذروتها اليوم الأربعاء ومتوقع أن تستمر ذروة الإرتفاع فى الدرجات ليوم غدا الخميس ، حيث تصل خلالها درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة ، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، على أن يشهد الطقس انخفاض ملحوظ فى الدرجات وتحسن فى حالة الجو الجمعة والسبت.

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين، أن قرار المجلس الأعلى للإعلام، بشأن منع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، خطوة مهمة فى سبيل مواجهة الفوضى الإعلامية وتحقيق الانضباط فى المشهد الإعلامى، ومحاربة القنوات التى تنشر وتبث مواد إعلامية تخدش حياء المواطنين، وما تتضمنه من إعلانات مخالفة للمعايير، وأنه يصبح فى صالح تحسين المشهد الإعلامى بشكل عام .