مطار برج العرب يستعد لتجديد اعتماد شهادة سلامة عمليات المناولة الأرضية

كتب محمود عبد الغنى

تستعد محطة مصر للطيران بمطار برج العرب، برئاسة المهندس مجدى محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، لتجديد اعتماد شهادة سلامة عمليات المناولة الأرضية (الايساجو (ISAGO- خلال شهر يونيو القادم، وذلك بعد خوضها عدة تفتيشات مرتقبة.

وتجرى الاستعدادات داخل المحطة من خلال قيام العاملين بتجهيز كافة المعدات، بالإضافة إلى تنظيف وتعقيم تنكات عربات المياه لكى تكون على استعداد دائم لأى تفتيشات أو تجديد اعتمادات قادمة.

جدير بالذكر أن محطة برج العرب كانت قد اجتازت التفتيش الأخير للإيساجو ISAGO، وهي الشهادة المعنية بسلامة عمليات المناولة الأرضية، والذى تم فى شهر يوليو من عام 2017 بنجاح وبدون ملاحظات.