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مصدر أمنى عراقى: إحباط محاولة قصف قاعدة التاجى العسكرية بصواريخ كاتيوشا

الأربعاء، 01 مايو 2019 09:56 ص
مصدر أمنى عراقى: إحباط محاولة قصف قاعدة التاجى العسكرية بصواريخ كاتيوشا عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء، أن قوة أمنية أحبطت محاولة قصف قاعدة (التاجى) العسكرية بصواريخ كاتيوشا.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر القول إن قوة أمنية ضبطت منصة صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق ضمن قضاء التاجى شمالى بغداد.

وأضاف أن هذه الصواريخ كانت معدة للانطلاق على قاعدة التاجى العسكرية تحديدا، يذكر أن القوات الأمنية تتمكن - بين فترة وأخرى - من إحباط محاولات لقصف قواعد عسكرية بواسطة صواريخ، واعتقال المنفذين الذين يحاولون زعزعة الاستقرار الأمنى فى العراق.

 


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العراق

صواريخ كاتيوشا

اخبار العراق

قصف قاعدة التاجى العسكرية




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