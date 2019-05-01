video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 08:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مسطحات الدقهلية تضبط 14ماكينة كهرباء تستخدم فى الصيد المخالف ببحيرة المنزلة

الأربعاء، 01 مايو 2019 08:02 م
مسطحات الدقهلية تضبط 14ماكينة كهرباء تستخدم فى الصيد المخالف ببحيرة المنزلة شرطه المسطحات
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
تمكن ضباط شرطة البيئة و المسطحات بالدقهلية، من ضبط كمة من ماكينات الكهرباء التى تستخدم فى الصيد المخالف ببحيرة المنزلة.
 
 
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات للرائد احمد سالم حسانين رئيس مباحث الإدارة، والعميد احمد عودة مدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالدقهلية، بوجود عدد من ماكينات الصيد بالكهرباء بالأجهزة الخاصة بهم والشلب المستخدم بالصيد مخبأة داخل الهيش والبوص بميناء النسايمة وتم ظبط عدد 14 ماكينة بالأدوات الخاصة بهم وتم نقل المضبوطات إلى إدارة شرطة البيئة والمساحات بالمطرية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"آدى الربيع عاد من تانى".. أجواء احتفالات للمصريين فى الحدائق تحت حراسة الشرطة.. المسطحات تجوب المجرى النهرى..والعناصر النسائية تحمى الفتيات وشرطة التموين تراقب الأسواق.. مديرو الأمن: هدفنا حماية فرحة المواطنين

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار الحوادث

الصيد المخالف




لا تفوتك
لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة