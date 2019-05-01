مسطحات الدقهلية تضبط 14ماكينة كهرباء تستخدم فى الصيد المخالف ببحيرة المنزلة

تمكن ضباط شرطة البيئة و المسطحات بالدقهلية، من ضبط كمة من ماكينات الكهرباء التى تستخدم فى الصيد المخالف ببحيرة المنزلة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات للرائد احمد سالم حسانين رئيس مباحث الإدارة، والعميد احمد عودة مدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالدقهلية، بوجود عدد من ماكينات الصيد بالكهرباء بالأجهزة الخاصة بهم والشلب المستخدم بالصيد مخبأة داخل الهيش والبوص بميناء النسايمة وتم ظبط عدد 14 ماكينة بالأدوات الخاصة بهم وتم نقل المضبوطات إلى إدارة شرطة البيئة والمساحات بالمطرية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات