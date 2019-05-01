محمود علم الدين: مواجهة إعلانات رمضان المخالفة ضرورة للحفاظ على أخلاق المجتمع

كتب ــ محمود العمرى

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن تحرك المجلس الأعلى للإعلام نحو مواجهة الإعلانات المخالفة فى رمضان خطوة مهمة فى الوقت الحالى، وخاصة أن هذا جزء من ممارسة أعمال المجلس الأعلى لمتابعة كل ما يذاع أو يبث فى التليفزيون ، مؤكدا أنه فى الفترات الماضية كنا نشاهد إعلانات عديدة تخالف قيم المجتمع، وتساعد على انتشار العنف وغيره من الممارسات غير الأخلاقية، فتأكيد المجلس الأعلى للإعلام على فرض العقوبات، خطوة جيدة فى الوقت الحالى .

وأضاف أستاذ الإعلام لـ"اليوم السابع"، أن هناك مواد إعلامية سواء فى المسلسلات أو بعض البرامج أو الإعلانات كانت تحتوى على مشاهد مخالفة مثل الإيحاءات الجنسية، والمشاهد التى تساعد فى انتشار العنف والقتل والمخدرات ، والتى يكون هدفها الإثارة وجذب الجمهور نحو هذه الأمور غير الأخلاقية، لافتا أن التحرك من خلال المجلس الأعلى للإعلام فى مواجهة ذلك من خلال فرض العقوبات أو التحذير تأكيد على حرصهم الشديد على الحفاظ على قيم المجتمع وروحانيات شهر رمضان المبارك.

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، أنه سيفرض عقوبات صارمة ضد شركات الإنتاج والقنوات التليفزيونية التي لا تلتزم بالقيم والمهنية وميثاق الشرف الإعلامي في كافة المواد الإعلانية والأعمال الدرامية والبرامج التي سوف يتم تناولها وبالأخص خلال شهر رمضان الكريم.