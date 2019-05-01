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محمد فايق: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الأربعاء، 01 مايو 2019 04:05 م
محمد فايق: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
شرم الشيخ : محمد السيد
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قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كانت وستظل واحدة من علامات الطريق الذى شقته أفريقيا فى ملحمتها الكبرى لانتزاع حق تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والعنصرية والنهوض بحقوق الإنسان والتنمية .
 
 
وأضاف فايق خلال كلمة له فى جلسة اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لمناقشة التقرير الدورى لمصر المقدم للجنة الأفريقية، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتمتع بالاستقلالية وفقا لمبادئ باريس وبحكم الدستور، ويعرض عليه كل التشريعات المتعلقة بالحريات والحقوق ليبدى رأيه بصراحة فى مدى تطابقها مع الاتفاقات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التى انضمت إليها مصر .
 
 
وأشار إلى أن المجلس يسعى للارتقاء بحالة حقوق الإنسان ويزور السجون ويتلقى الشكاوى ويدافع عمن تنتهك حقوقهم، مؤكدا أن الدولة المصرية حققت انجازات مهمة وغير مسبوقة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعى .
 
 

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