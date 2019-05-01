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الأربعاء، 01 مايو 2019 10:35 م
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مجهولون يسرقون مكتب صحة دمنهور بالبحيرة ويفرون هاربين

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:02 م
مجهولون يسرقون مكتب صحة دمنهور بالبحيرة ويفرون هاربين حملات امنيه -ارشيفية
البحيرة- ناصر جودة
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اقتحم مجهولون مكتب صحة دمنهور بالبحيرة وسرقوا عددًا من مستلزمات المكتب وفروا هاربين.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالحادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين قيام مجهولين بسرقة عدد من أجهزة الكمبيوتر  وخاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب صحة ثانٍ بمدينة دمنهور .

ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عبد الغفار الديب رئيس مباحث مديرية أمن البحيرة ومشاركة المقدم محمد الديب مفتش مباحث دمنهور  والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور  لكشف ملابسات واقعة سرقة مكتب الصحة وسرعة ضبط الجناة .

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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