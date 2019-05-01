أكد زعيم الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا دايوسدادو كابيلو، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الفنزويلي تقف على قلب رجل واحد وراء الرئيس نيكولاس مادورو برغم دعوات قيادة المعارضة للجيش بالتمرد ضده.
ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن كابيلو قوله "إن قوات الجيش تقف كتلة واحدة وراء مادورو رافضة تقديم تنازلات عدا استثناءات محدودة".
وأضاف كابيلو -في كلمة ألقاها في حشد من مؤيدي مادورو- "إن زعماء المعارضة الفنزويلية باتوا مسلوبى الإرادة بعد إخفاقهم في دفع قوات الجيش إلى التمرد على الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو".
كان خوان جويدو زعيم المعارضة -الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا- قد وجه مؤخرا نداء إلى الجيش للتمرد على مادورو، غير أن هذا النداء قوبل باستجابة محدودة للغاية.
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