ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن كابيلو قوله "إن قوات الجيش تقف كتلة واحدة وراء مادورو رافضة تقديم تنازلات عدا استثناءات محدودة".

وأضاف كابيلو -في كلمة ألقاها في حشد من مؤيدي مادورو- "إن زعماء المعارضة الفنزويلية باتوا مسلوبى الإرادة بعد إخفاقهم في دفع قوات الجيش إلى التمرد على الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو".

كان خوان جويدو زعيم المعارضة -الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا- قد وجه مؤخرا نداء إلى الجيش للتمرد على مادورو، غير أن هذا النداء قوبل باستجابة محدودة للغاية.