قطع المياة بمدينة الزينية لغسيل خطوط الصعايدة وطيبة استعداداً للصيف

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مجلس مدينة الزينية بمحافظة الأقصر، أنه سيتم قطع المياة مساء اليوم الأربعاء، وذلك خلال عمل غسيل لخط مياة الصعايدة بالمدامود الجديد بقطر 16 و12 بوصة، وخط مياة طيبة المنشاة المدامود قطر 12 بوصة، مساء من الساعة 11 مساء إلى الساعة الثالثة صباح يوم غد الخميس، وذلك تزامناً مع دخول فصل الصيف.

وأضاف المجلس فى بيان صحفى، أن غسيل الخطوط يأتى تمهيداً إلى دخول الخط الخدمة، وسوف يتم قفل الخط بعد الإنتهاء من عملية الغسيل لحين عودة الغسيل فى اليوم الثانى الخميس فى نفس المواعيد من الساعة 11 مساء إلى الساعة 3 صباح يوم الجمعة، مما يؤدى إلى انقطاع المياة عن مركز ومدينة الزينية والقرى التابعة لها فى هذ التوقيت.