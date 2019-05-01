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عمر مروان: مصر على الطريق الصحيح وماضية قدمًا نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان

الأربعاء، 01 مايو 2019 06:01 م
عمر مروان: مصر على الطريق الصحيح وماضية قدمًا نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب
شرم الشيخ: محمد السيد
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قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن مصر تسعى دائماً للإلتزام بتعهداتها الدولية لاسيما المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان، مضيفا أنه لذلك فقد تقدمت إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بتقريرها الدورى .

 

وأضاف مروان خلال كلمته فى مناقشة تقرير مصر الدورى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن مصر حريصة على تقديم التقارير الدورية فى مواعيدها، متابعا: "وإن كنا ندعو اللجنة إلى إعادة النظر فى الفترة البينية المطلوبة لدورية تقديم التقارير، وذلك تخفيفاً على الدول الأطراف، وأخذاً بعين الاعتبار تنامى عدد الاتفاقيات الدولية التى تعالج قضايا بعينها فى مجال حقوق الإنسان فى الآونة الأخيرة".

 

وشدد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب على أن مصر على الطريق الصحيح، وأنها ماضية قدمًا على طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فى كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنه سيكون هناك دوما الجديد الذى تضيفه فى مسيرتها مستفيدة من نتائج الفعاليات الجادة والمتوازنة ذات الصلة.

 

 


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