video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 06:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس غائم جزئيا على معظم أنحاء السعودية وتزايد فرص تكوين سحب رعدية ممطرة

الأربعاء، 01 مايو 2019 06:16 ص
طقس غائم جزئيا على معظم أنحاء السعودية وتزايد فرص تكوين سحب رعدية ممطرة طقس
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ،فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة). فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق(القصيم ،الرياض ،الشرقية).

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي و تكون جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

طقس

السعودية

أخبار عربية

درجات الحرارة




لا تفوتك
"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها

"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

مليار و223 مليون دولار حصيلة إيرادات Avengers: Endgame حول العالم

مليار و223 مليون دولار حصيلة إيرادات Avengers: Endgame حول العالم

رسميًا.. تطبيق تقنية "VAR" فى كأس أمم أفريقيا 2019 لأول مرة

رسميًا.. تطبيق تقنية "VAR" فى كأس أمم أفريقيا 2019 لأول مرة

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة