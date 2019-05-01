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ضبط 15 مطلوبا لحبل المشنقة و3 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:20 ص
ضبط 15 مطلوبا لحبل المشنقة و3 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف سلاح ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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داهمت قوات الشرطة أخطر البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق، "المنزلة – المطرية – الجمالية- ميت سلسيل" بالدقهلية، و"التمساح – دواسة – المدورة – الخندق" ببورسعيد، وبحيرة المنزلة بدمياط، ومنطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية، حيث نجحت في ضبط 3222 متهما.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط 11259 متهما في مجال ضبط العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوى الأنشطة الإجرامية خلال شهر.

ولاحقت أجهزة الأمن حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة ونجحت في ضبط "3857 قطعة سلاح نارى بحوزة 3430 متهما" بينها "(2 جرينوف - 2 رشاش– 390 بندقية آلية – 690 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 284 طبنجة - 2489 فردا محليا – 8365 طلقة مختلفة الأعيرة – 5918 قطعة سلاح أبيض"، وتم ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وطاردت أجهزة الأمن الهاربين من الأحكام ونجحت في ضبط 8350  حكم جناية من بينها "15 حكما بالإعدام، و565 حكما بالسجن المؤبد"، و605735 حكم حبس جزئى، و 107452حكما حبس مستأنف، و1086568 حكم غرامة، و 265385حكم مخالفة، وضبط 55 تشكيل عصابى ضموا 184 متهماً، إرتكبوا 270 حادث سرقة متنوع.

 

 


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