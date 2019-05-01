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ضبط 15 شخص هاربين من أحكام قضائية متنوعة فى حملات أمنية

الأربعاء، 01 مايو 2019 06:00 ص
ضبط 15 شخص هاربين من أحكام قضائية متنوعة فى حملات أمنية حملات امنية-ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، والمطلوبين أمنياً والهاربين من الأحكام.

ونجحت جهود الأمن العام في ضبط 15 شخص فى قضايا متنوعة بالعديد من المحافظات، فى إطار الحملات الأمنية المتكررة.

يذكر أن أجهزة الأمن، نجحت على مدار 4 سنوات، في  تنفيذ 34,135,033 حكماً قضائياً، من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام، و36850 هارباً من حكم بالمؤبد، و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011.

 


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