الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى مدير عام مكافحة التهرب الجمركى، بالإشتراك مع مباحث التموين بالإسكندرية، من ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع والغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبناءً على المعلومات السرية التى توافرت لدى كلا من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام إسكندرية، وإدارة مباحث التموين بالإسكندرية برئاسة العميد فيصل المقرحى بوجود سجائر أجنبيه الصنع بأحد المخازن بوسط الإسكندرية؛ تم تشكيل لجنة من إلاداره العامة لمكافحة التهرب الجمركى ضمت كلا من السادة محمد على مرسى ومحمد سليمان رؤساء أقسام بالإشتراك مع لجنه من مباحث التموين ضمت المقدم محمد العتر ومجموعة من أفراد الشرطة السرية المرافقين.

وأسفر التفتيش عن ضبط 67 األف علبة سجائر أجنبية الصنع دون الاحتفاظ بالمستندات التى تثبت سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام المادة 9 من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنه 86 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 و تعديلاته وبلغت التعويضات الجمركية حوالى 3 مليون و 819 ألف جنيه.

قرر الدكتور عبدالمنعم قبيصى مدير عام مكافحة التهرب الجمركي التزام إسكندرية، تحرير محضر ضبط 127 لسنة 2019 مكافحة تهريب التزام تجارى بالإسكندرية وإحالة المحاضر والمتهمين للنيابة العامة لإتخاذ شئونها .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.