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صور.. مأساة شقيقتين من سوهاج مصابتين بالشلل وتطالبان بعلاجهما على نفقة الدولة

الأربعاء، 01 مايو 2019 08:00 ص
صور.. مأساة شقيقتين من سوهاج مصابتين بالشلل وتطالبان بعلاجهما على نفقة الدولة
سوهاج – عمرو خلف
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داخل منزل صغير مسقوف بالبوص فى قرية سعد الله بمحافظة سوهاج تعيش الشقيقتان بسمة وعلا فى مأساة حقيقية فهما يرقدان على كنبة قديمة داخل المنزل لا يتحركان وبداخلهما شعور باليأس والإحباط والحزن عما تعانيه هاتان الشقيقتان فقد ساقتهما أقدارهما إلى مرضهما بالتهاب الأعصاب جعلهما لا تتحركان منذ سنوات طويلة مما جعل والدتهما تحملهما أثناء قضاء حاجتهما وقد حاول والدهما علاجهما واقترض مبلغ 70 ألف جنيه من عمله، إلا أن حالتهما لم تتقدم.

الشقيقتان بسمة 25 سنة وعلا 22 سنة خرجا منذ سنوات طويلة من المدرسة بعد إصابتهما بالمرض وكل حلمهما أن يعالجا على نفقة الدولة وكرسى متحرك ينقلهما داخل المنزل بدلا من أن تجلسان على الكنبة ساعات طويلة طوال اليوم، ورغم أن الشقيقتين تتقاضيان معاش تكافل وكرامة إلا أن ظروف أسرتهما صعبة للغاية، حيث اقترض والدهما والذى يعمل عامل فى إحدى المصالح الحكومية مبلغ 70 ألف جنيه لعلاجهما سنوات طويلة ولكن بلا فائدة مما جعل الفتاتين تناشدان المسئولين بمديرية الصحة بعلاجهما وصرف العلاج لهما.

انتقل "اليوم السابع" إلى قرية سعد الله بمحافظة سوهاج والتقى الشقيقتان بسمة وعلا والحزن والألم يرتسمان على وجههما، حيث قالت الفتاة الصغرى علا وهى تبكى "نفسى أمشى زى البنات فى الشارع وأتعالج أنا وأختى بسمة" فقد كنا ندرس فى المدرسة ولكن مع تزايد مرض التهاب الأعصاب كنا نسقط على الأرض داخل المدرسة ومن وقتها لم نذهب مرة أخرى ومع الأيام حدث تورم شديد فى القدمين جعلنا لا نتحرك إلا بصعوبة كبيرة وقام والدى بعلاجنا ولكن دون فائدة حيث تزداد حالتنا سوءا يوما بعد الآخر.

فيما قالت الأم 45 سنة أنها تعانى كثير مع بناتها فى المنزل وخاصة عند حملهما وقد حاولا كثيرا علاجهما دون فائدة بالإضافة إلى أن تورم القدم جعلهما لا يتحركان مطلقا وكل ما تتمناه هو علاج بناتها على نفقة الدولة ومساعدتهما ماديا من قبل الجمعيات الخيرية، أو أهل الخير حيث أن ظروفهم المادية لا تسمح لهم بمواصلة مرحلة العلاج وخاصة بعد اقتراض المبلغ المالى من قبل والدهما فهل يستجيب المسئولين لهم.

للتواصل ت رقم 01124459063- 01069220097

مأساة شقيقتين من سوهاج مصابتين بالشلل (1)
 

 

مأساة شقيقتين من سوهاج مصابتين بالشلل (2)
 

 

مأساة شقيقتين من سوهاج مصابتين بالشلل (3)
 

 

مأساة شقيقتين من سوهاج مصابتين بالشلل (4)
 

 

مأساة شقيقتين من سوهاج مصابتين بالشلل (5)
 

 

مأساة شقيقتين من سوهاج مصابتين بالشلل (6)
 

 

مأساة شقيقتين من سوهاج مصابتين بالشلل (7)
 

 

مأساة شقيقتين من سوهاج مصابتين بالشلل (8)
 

 

مأساة شقيقتين من سوهاج مصابتين بالشلل (9)
 

 

مأساة شقيقتين من سوهاج مصابتين بالشلل (10)
 

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