صور.. قيادات الداخلية بالأقصر يضعون حجر أساس عمارات ضباط الشرطة

الاقصر – أحمد مرعى

شهد كل من اللواء علاء عبد الفتاح مساعد وزير الداخية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات وضع حجر الأساس لعمارات جمعية اللوتس لإسكان ضباط مديرية أمن الأقصر بوسط مدينة الأقصر.

وتم خلال الافتتاح، تفقد موقع العمل الذى تواجدت داخله لودرات ومعدات الحفر للإعلان عن إنطلاق العمل فى إنشاء مقر جمعية اللوتس التعاونية للبناء والإسكان لضباط مديرية أمن الأقصر، والتي سوف يتم إنشاؤها بقطعة الأرض بجوار أحد الفنادق، وذلك بترخيص رقم 172/2019، والتي من المقرر أن تشرف علي تنفيذه ويقوم بدور الاستشاري العام جهاز المشروعات الوطنية، وذلك تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.