video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 06:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قيادات الداخلية بالأقصر يضعون حجر أساس عمارات ضباط الشرطة

الأربعاء، 01 مايو 2019 05:24 م
صور.. قيادات الداخلية بالأقصر يضعون حجر أساس عمارات ضباط الشرطة اللواء علاء عبد الفتاح
الاقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
شهد كل من اللواء علاء عبد الفتاح مساعد وزير الداخية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات وضع حجر الأساس لعمارات جمعية اللوتس لإسكان ضباط مديرية أمن الأقصر بوسط مدينة الأقصر.
 
وتم خلال الافتتاح، تفقد موقع العمل الذى تواجدت داخله لودرات ومعدات الحفر للإعلان عن إنطلاق العمل فى إنشاء مقر جمعية اللوتس التعاونية للبناء والإسكان لضباط مديرية أمن الأقصر، والتي سوف يتم إنشاؤها بقطعة الأرض بجوار أحد الفنادق، وذلك بترخيص رقم 172/2019، والتي من المقرر أن تشرف علي تنفيذه ويقوم بدور الاستشاري العام جهاز المشروعات الوطنية، وذلك تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر يضعان حجر أساس مقر عمارات (1)
 
مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر يضعان حجر أساس مقر عمارات (2)
 
مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر يضعان حجر أساس مقر عمارات (3)
 
مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر يضعان حجر أساس مقر عمارات (4)
 
مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر يضعان حجر أساس مقر عمارات (5)
مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر يضعان حجر أساس مقر عمارات (5)

مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر يضعان حجر أساس مقر عمارات (8)
مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر يضعان حجر أساس مقر عمارات (8)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن الأقصر ورئيس مدينة الطود يشهدان صلح وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة نجع العرب

الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة الداخلية

اخبار مصر

عمارات اسكان ضباط الشرطة بالاقصر

اخبار المحافظات

جهاز الهيئة الوطنية بوزارة الدفاع




لا تفوتك
لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة