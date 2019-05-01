video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. عميد "فنون جميلة" بالأقصر يتلقى شكاوى الطلاب على "صراحة" بردود ساخرة

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:28 م
صور.. عميد "فنون جميلة" بالأقصر يتلقى شكاوى الطلاب على "صراحة" بردود ساخرة الدكتور هشام المعداوي، عميد كلية الفنون بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق
"الدكتور الفرفوش" لقب أطلقه طلاب كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر علي الدكتور هشام المعداوى عميد الكلية، وذلك بعد أن بدأ استخدام تطبيق "صراحة" على مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي شكاوى الطلاب، وتعامل معها بصورة طريفة للتخفيف عن الطلاب. 
 
وأكد الدكتور هشام المعداوي لـ "لليوم السابع "، أنه بدء في تنفيذ فكرة استخدام موقع صراحة للرسائل المخفية الهوية في 22 أبريل الماضي، وانهالت عليه الرسائل المختلفة من الطلاب تحمل شكاوي ومزاح وخلافه. 
 
ويضيف عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، أنه كان رافض فكرة موقع صراحة، ويعتبرها وقت ضائع مثل تطبيقات مختلفة على مواقع التواصل الإجتماعى، ولكنه قرر المشاركة فيها لتكون لكن فرصة لسماع أراء الطلاب وباقي الناس بدون قناع (معالى العميد وحضرتك وسيادتك وشخبطة معاليك تخطيط لمستقبل مصر عشر سنين قدام)، مؤكداً أن تلك الخطوة فرصة للجميع للتحدث دون رقابة أو خوف من الطلاب. 
 
وقال الدكتور هشام المعداوي علي صفحته علي فيس بوك: "دلوقتى تقدر تتكلم بدون رقابة لو ظلمتك ادينى فرصة اطلب منك المغفرة، لو ضايقتك ادينى فرصة اعتذر لك لو بتكرهنى ادينى فرصة اغير اللى بتكرهه فيا يمكن استحق محبتك".
 
Screenshot_20190501-210330
 
Screenshot_20190501-210349
 
 
 
Screenshot_20190501-210356
 
Screenshot_20190501-210427
Screenshot_20190501-210446
 
Screenshot_20190501-210833
 
Screenshot_20190501-210916
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عروض فنية بالأقصر تزامناً مع احتفالية تعامد الشمس على "قدس الأقداس"

الاقصر

اخبار الاقصر

كلية الفنون الجميلة بالاقصر

اخبار المحافظات

عميد كلية الفنون يستخدم تطبيق صراحة

اخبار مصر




لا تفوتك
لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة