صور.. عميد "فنون جميلة" بالأقصر يتلقى شكاوى الطلاب على "صراحة" بردود ساخرة

الأقصر - أحمد مرعى

"الدكتور الفرفوش" لقب أطلقه طلاب كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر علي الدكتور هشام المعداوى عميد الكلية، وذلك بعد أن بدأ استخدام تطبيق "صراحة" على مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي شكاوى الطلاب، وتعامل معها بصورة طريفة للتخفيف عن الطلاب.

وأكد الدكتور هشام المعداوي لـ "لليوم السابع "، أنه بدء في تنفيذ فكرة استخدام موقع صراحة للرسائل المخفية الهوية في 22 أبريل الماضي، وانهالت عليه الرسائل المختلفة من الطلاب تحمل شكاوي ومزاح وخلافه.

ويضيف عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، أنه كان رافض فكرة موقع صراحة، ويعتبرها وقت ضائع مثل تطبيقات مختلفة على مواقع التواصل الإجتماعى، ولكنه قرر المشاركة فيها لتكون لكن فرصة لسماع أراء الطلاب وباقي الناس بدون قناع (معالى العميد وحضرتك وسيادتك وشخبطة معاليك تخطيط لمستقبل مصر عشر سنين قدام)، مؤكداً أن تلك الخطوة فرصة للجميع للتحدث دون رقابة أو خوف من الطلاب.

وقال الدكتور هشام المعداوي علي صفحته علي فيس بوك: "دلوقتى تقدر تتكلم بدون رقابة لو ظلمتك ادينى فرصة اطلب منك المغفرة، لو ضايقتك ادينى فرصة اعتذر لك لو بتكرهنى ادينى فرصة اغير اللى بتكرهه فيا يمكن استحق محبتك".