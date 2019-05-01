صور.. "القومى للمرأة" يعلن زيادة نسبة المستثمرات فى البورصة المصرية 30%

شرم الشيخ : محمد السيد تصوير ماهر اسكندر

نظم المجلس القومى للمرأة، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "المرأة المصرية أصل الحكاية"، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات الدورة العادية الـ64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والمنعقدة بشرم الشيخ بحضور عدد من ممثلى الدول اﻹفريقية المعنية بشئون المرأة .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن هناك نساء أصبحن رائدات فى مجالات تُشغل من قبل النساء للمرة الأولى، مضيفة أن المرأة وصلت إلى تمثيل واسع النطاق فى المجالس المحلية وأصبحن شريكات فى عمليات اتخاذ القرار وأنه للمرأة الأولى تشغل المرأة المصرية منصب مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي.

وأضافت مايا مرسى أنه تم زيادة نسبة النساء فى البرلمان المصرى من 2% فى عام 2013 إلى 15% فى عام 2018 والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصرى.

وأشارت إلى زيادة نسبة النساء الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 20% فى عام 2017 ثم إلى 25% فى عام 2018 وأن ذلك يعد أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء المصرى وزيادة نسبة النساء اللاتى يشغلن منصب نائب الوزير من 17% فى عام 2017 إلى 27 % فى عام 2018 .

وأعلنت مايا مرسى عن زيادة نسبة النساء فى مجالس البنوك من 10% فى عام 2018 إلى 12% فى عام 2019 وزيادة نسبة العاملات فى شركات المساهمة والهيئات العامة من 418 عام 2017 إلى 441 عام 2018 .

وذكرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنه تم زيادة نسبة المستثمرات فى البورصة المصرية 30%، مضيفة أن هناك بعض النساء أصبحن مسئولات عن التمويل متناهى الصغر وأنه تمت زيادة نسبة قروض التمويل متناهية الصغر المخصصة للنساء من 45% فى عام 2015 إلى 69% فى عام 2018 .

وأوضحت أن هذا العام هو عام خاص بالنسبة للمرأة المصرية، مضيفة أن هناك تقدما هائلا قد تحقق بالطبع فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين . وأضافت مايا مرسى، أن ذلك يرجع إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وترجمة الالتزام بالحقوق الدستورية لها إلى استراتيجات وبرامج تنفيذية تقون بها جهات حكومية وغير حكومية . وأشارت إلى أن هناك مواد كاملة فى الدستور خاصة بالمرأة بدءا من المواد التى تدعو لتوفير فرص للمرأة و تخصيص كوتة للمرأة وتمنحها حقوق اقتصادية واجتماعية، مضيفة أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة . وذكرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن مصر تعد الدولة الأولى على مستوى العالم فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030، متابعة: "مما يؤكد على إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النخوض بالمجتمع، وإيمانا من الدولة المصرية بضرورة تمكين المرأة فقد اعتمد الرئيس السيسى "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " فى عام 2017 وتعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة ".

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، إنه تم ادخال تعديلات تشريعية كبيرة لصالح المرأة وأنه تم انشاء قانون بإنشاء المجلس القومى للمرأة، مضيفة أن المجلس القومى للمرأة انشأ مرصد مصر الوطنى لامرأة لضمان وجود متابعة صارمة للاستراتيجية والذى يتابع تنفيذها من خلال التطبيق الصارم لآليات الرصد والتقييم . وأضافت مايا مرسى، أنه عندما تولت جماعة الإخوان الإرهابية الحكم فى مصر حاولت أن تقييم كيان موازى للمجلس القومى للمرأة لأنها لا تستطيع حله . وتابعت: "فى 30 يونيو خرجت المرأة المصرية وساهمت فى الاطاحة واسقاط جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم، الآن توسع تمثيل المرأة فى كثير من المجالس وهناك أكثر من 20 مجلسا من المجالس القيادية تسيطر عليها المراة ، أصبحت المرأة ممثلة تمثيل واسع، وهناك نسبة من النساء ممثلات فى مجلس إدارة البنك المركزى". كما كشفت أيضا، عن انخفاض معدل البطالة بين النساء من 24 % فى عام 2014 إلى 21.4% فى عام 2018 ثم الى19.6% فى الربع الأول من عام 2019، مضيفة أن نسبة الفتيات تمثل 54% من إجمالى طلبة الجامعات وأن نسبة الاناث تمثل 46.5% من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراة . وأشارت إلى أن مصر أصبحت أول دولة عربية تبدأ فى المساواة وأنها الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة فى المساواة بين الجنسين. يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

وشارك فى الندوة، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، والسفيرة منى عمر عضوة المجلس القومى للمرأة والدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس القومى للمرأة، وعلاء شلبى الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان وعصام شيحة المحامى بالنقض وعدد من المشاركين فى اجتماعات اللجنة الأفريقية.

وعرض القائمون على الندوة فيلم وثائقى بعنوان "المرأة المصرية أصل الحكاية" يستعرض من خلاله أبرز محطات المرأة المصرية في العصر الحديث ومشاركة اهم قصص النجاح والدروس المستفادة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.