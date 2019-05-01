سقوط عاطلين لاتهامهما بقتل سائق وبحوزتهما 3 أسلحة نارية بشبين القناطر

القليوبية – نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطلين لاتهامهما بقتل سائق فى مشاجرة بشبين القناطر والفرار هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة النيابة التحقيق .

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا العميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر، بشأن مقتل"منير.ا.ع" أعلى كوبرى عزبة البرج دائرة المركز، إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، وبسؤال صديقه المدعو "حسن.ع" عامل، قرر أنه حال سيره بناحية رشاح نوى، استوقفه شخصان مجهولان، وحدثت بينهم مشادة كلامية تعديا عليه بالسب والشتم، وعلى إثر ذلك، قام بالتوجه لمحل إقامته واستعان بأصدقائه كل من، المتوفى و"أمير. م" سمكرى سيارات، و"صبرى.ا.ف" سائق، للتشاجر مع هذين الشخصين، ولدى وصولهم للمكان فوجئوا بقيام أحدهما بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته، نتج عنه إصابة الأول التى أودت بحياته وفرا هاربان.

تشكل فريق بحث، أشرف عليه العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وقاده العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، لسرعة كشف غموض الحادث، ونجح فريق البحث، فى التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة "السيد.م.ا" عاطل، و"عماد.ج" عاطل.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين، وبحوزتهما 3 أسلحة نارية فرد خرطوش محلى الصنع، وبندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها عدد 15 طلقة من ذات العيار، وسلاح نارى وطلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المبين، وتولت النيابة التحقيق.