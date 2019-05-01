video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مصر مستعدة لمساندة لبنان فى مختلف المجالات لتجاوز التحديات

الأربعاء، 01 مايو 2019 09:08 م
رئيس الوزراء: مصر مستعدة لمساندة لبنان فى مختلف المجالات لتجاوز التحديات مصطفى مدبولى
رسالة بيروت - هند مختار
إضافة تعليق
هند-مختار
 
 
أقام السفير المصرى بلبنان، نزيه النجارى، حفل عشاء على شرف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى يزور بيروت حاليًا، لترأس وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وحضر العشاء عدد من الوزراء ورجال الأعمال من الجانبين. 
 
وخلال حفل العشاء رحب السفير المصرى بالضيوف، معربا عن سعادته بعقد اللجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، مؤكدا أن مصر ولبنان تربطهما علاقات ممتدة، ويتم العمل حاليا على تعزير أواصر التعاون بين البلدين. 
 
وفى كلمته عبر الدكتور مصطفى مدبولى عن شكره للبنانيين حكومة وشعبًا، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، استقبله بالمطار، وقاد السيارة بنفسه حتى مقر الإقامة، تعبيرا منه عن حفاوة الاستقبال. 
 
وأكد مدبولى فى كلمته أن مصر على استعداد تام للتعاون مع الأشقاء اللبنانيين، فى مختلف المجالات، وكذا مساندتهم لتجاوز التحديات التى تواجههم فى قطاع الطاقة، أو غيره من القطاعات، خاصة أن مصر لديها قصة نجاح فى هذا القطاع. 
 
وقدم رئيس الوزراء عرضا موجزا عن جهود مصر التى بذلتها خلال السنوات القليلة الماضية، لتثبيت أركان الدولة، وكذا برنامجها للاصلاح الاقتصادى، مؤكدا فى الوقت نفسه نجاح برنامجها للاصلاح بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، ومشيرا إلى أن الحكومة ماضية فى تنفيذ برامج الاصلاح فى ظل مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية والداخلية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

لبنان

مصر

مجلس الوزراء

اللجنة العليا المشتركة




لا تفوتك
لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة