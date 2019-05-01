رئيس الوزراء: مصر مستعدة لمساندة لبنان فى مختلف المجالات لتجاوز التحديات

أقام السفير المصرى بلبنان، نزيه النجارى، حفل عشاء على شرف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى يزور بيروت حاليًا، لترأس وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وحضر العشاء عدد من الوزراء ورجال الأعمال من الجانبين.

وخلال حفل العشاء رحب السفير المصرى بالضيوف، معربا عن سعادته بعقد اللجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، مؤكدا أن مصر ولبنان تربطهما علاقات ممتدة، ويتم العمل حاليا على تعزير أواصر التعاون بين البلدين.

وفى كلمته عبر الدكتور مصطفى مدبولى عن شكره للبنانيين حكومة وشعبًا، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، استقبله بالمطار، وقاد السيارة بنفسه حتى مقر الإقامة، تعبيرا منه عن حفاوة الاستقبال.

وأكد مدبولى فى كلمته أن مصر على استعداد تام للتعاون مع الأشقاء اللبنانيين، فى مختلف المجالات، وكذا مساندتهم لتجاوز التحديات التى تواجههم فى قطاع الطاقة، أو غيره من القطاعات، خاصة أن مصر لديها قصة نجاح فى هذا القطاع.

وقدم رئيس الوزراء عرضا موجزا عن جهود مصر التى بذلتها خلال السنوات القليلة الماضية، لتثبيت أركان الدولة، وكذا برنامجها للاصلاح الاقتصادى، مؤكدا فى الوقت نفسه نجاح برنامجها للاصلاح بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، ومشيرا إلى أن الحكومة ماضية فى تنفيذ برامج الاصلاح فى ظل مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية والداخلية.