video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة وزراء بريطانيا تشجع النساء على السعى لمنصب محافظ البنك المركزى

الأربعاء، 01 مايو 2019 06:27 م
رئيسة وزراء بريطانيا تشجع النساء على السعى لمنصب محافظ البنك المركزى تيريزا ماى
رويترز
إضافة تعليق

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها سترحب بطلبات من النساء لخلافة مارك كارني في منصب محافظ بنك إنجلترا المركزي في أوائل 2020.

وأبلغت ماي لجنة من كبار المشرعين "كما لاحظتم، أرغب في رؤية نساء في مراكز رفيعة. أعتقد أنه يجب تشجيع النساء على التقدم بطلبات لتولي مناصب رفيعة".

وتابعت قائلة "من المهم إتخاذ القرار بشأن من هو الشخص المناسب لتولي منصب محافظ بنك إنجلترا المركزي، لكني سأشجع أن تتقدم النساء بطلبات لشغل هذا المنصب". (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دراسة: تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما

استمرار جمود بريكست .. تيريزا ماى مهددة بتصويت جديد على "حجب الثقة" حال فشلت فى تمرير اتفاق خروج .. وغضب بعد تسريب مسودة تكشف نية "العمال" عدم إجراء استفتاء جديد ..وتوقعات بتحقيق حزب Breixt مكاسب فى "الأوروبى"

بريطانيا

تيريزا ماى

البنك المركزى البريطانى

اخبار العالم




لا تفوتك
لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة