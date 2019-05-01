رئيسة وزراء بريطانيا تشجع النساء على السعى لمنصب محافظ البنك المركزى

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها سترحب بطلبات من النساء لخلافة مارك كارني في منصب محافظ بنك إنجلترا المركزي في أوائل 2020.

وأبلغت ماي لجنة من كبار المشرعين "كما لاحظتم، أرغب في رؤية نساء في مراكز رفيعة. أعتقد أنه يجب تشجيع النساء على التقدم بطلبات لتولي مناصب رفيعة".

وتابعت قائلة "من المهم إتخاذ القرار بشأن من هو الشخص المناسب لتولي منصب محافظ بنك إنجلترا المركزي، لكني سأشجع أن تتقدم النساء بطلبات لشغل هذا المنصب". (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)