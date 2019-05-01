حملات للتصدى للبناء المخالف بشرق الاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزة ثان شرق الإسكندرية حملات لإيقاف الأعمال المخالفة بنطاق حى ثان المنتزه تحت إشراف مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى.

و أسفرت حملة قامت بها وحدة الإيقاف والتحفظ بالتعاون مع إدارة إشغال الطريق، اليوم الأربعاء، عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بعزبة عرامة، بالطابق السادس علوى، حيث تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية، كما تم التحفظ على عدد 48 ألواح خشبية بأطوال مختلفة.

وفى نفس السياق قامت إدارة إشغال الطريق اليوم الأربعاء، بشن حملة صباحية لإيقاف وإزالة أعمال مخالفة (عبارة عن أعمال بناء بدون ترخيص) بشارع ملك حفنى قبلى امام شارع محمد عطية بمنطقة المندرة قبلى، تُعد تعديا على حرم الطريق العام .

و تم تنفيذ الحملة بحضور مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونيه وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التى تم ضبطها لاستعادة الانضباط وبسط هيبة الدولة.

تأتى الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بشأن مجابهة المخالفات بشتى أحياء المحافظة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدى للمخالفات بنطاق الحى ولاستعادة الانضباط وبسط هيبة الدولة.

من ناحية أخرى قام اللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق بجولة تفقدية لمتابعة اعمال الرصف وإعادة الشئ لأصله بنطاق الحى حيث تم المرور الميدانى بشارع مصطفى كامل مع شارع سليمان نجيب ومتابعة اعمال الرصف وكذلك شارع طمازين مع ش الفتح بالإضافة الى شارع فتحية بهيج وصولا الى طريق الحرية منطقة فلمنج وشارع اسحاق منطقة شدس، شارع مصطفى كامل امام مساكن شدس.

كما تابع رضوان، أعمال وإعادة الشئ لأصله بمشروع الكهرباء بشارع محمد فريد ونجت جاء ذلك بحضور مديرى ادارات المتابعة الميدانية والرصد البيئى وقسم رابع طريق بالحى ومسئول مديرية الطرق والنقل.

من جهة أخرى، نفذت إدارة اشغال الطريق بحى شرق حملة مكبرة لإزالة الاشغالات المخالفة بنطاق الحى حيث استهدفت الحملة ش السادات، ش الزهور منطقة الحضرة و تمكنت الحملة من ازالة عربات وفروشات الباعة الجائلين وجميع التعديات من حرم الطريق العام.