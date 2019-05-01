جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسل 100 طبيب إلى رأس سدر لتقديم الكشف والعلاج بالمجان

كتبت إسراء البيطار

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن إطلاق قافلة مستشفى سعاد كفافى الميدانى المجانى إلى مدينة رأس سدر، خلال الفترة من 29 أبريل الجارى وحتى 3 مايو المقبل، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.

تتضمن القافلة مستشفى ميدانيا متنقلا به كافة الإمكانيات التشخيصية والتجهيزات لإجراء العمليات الجراحية، كما تضم أكثر من 100 طبيب فى كل التخصصات الطبية المختلفة، والتى ستقدم الكشف والعلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

شارك بالقافلة مجموعة من كبار الأطباء على رأسهم عميدة كلية طب بشرى الدكتورة "فوزية أبو الفتوح" وكل من الدكتور " جعفر قناوى، نهاد محبوب، محمد صفوت".

شهد اليوم إقبالا كبيرا، حيث توافد الناس بجميع أعمارهم إلى القافلة رغبةً فى الكشف والاطمئنان على صحتهم ومتابعة العلاج فى حال اكتشاف أى مشكلة صحية، ووصل عدد الحالات تقريبا إلى 2500.

ولم تكن هذه القافلة هى الأولى التى تطلقها مستشفى سعاد كفافى، فشهدت من قبل مجموعة من المدن والمحافظات المصرية قوافل خير طبية كثيرة لتعمم الثقافة الصحية فى العديد المناطق وتحث الناس على أهمية المتابعة والعلاج.