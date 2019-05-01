تعرف على شروط شغل وظيفة قيادية بالمحليات.. أبرزها تقديم مقترح تطوير للوظيفة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء محمود شعراوى، عن حاجتها لشغل عدد وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة الممتازة والدرجة العالية ودرجة المدير العام.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن التقديم للمسابقة سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 إبريل الجارى، ولمدة شهر، من خلال البوابة الرسمية للوزارة mld.gov.eg وسيتم إجراء الاختبارات واختيار القيادات الجديدة بداية يونيو المقبل.

وسيتم إجراء اختبارات شفوية وتحريرية للمتقدمين وسيتم الاختيار عن طريق لجنة القيادات بالوزارة برئاسته وتضم 3 محافظين وخبراء متخصصين فى اللغات والحاسب الآلى ومستشار بمجلس الدولة وأمين عام الإدارة المحلية.

"اليوم السابع" ينشر الشروط العامة لشغل الوظائف التى أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية كالتالى:

1. الحصول على مؤهل عال مناسب وتقديم صور جميع المؤهلات

2. القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

3.الحصول على دورات تدريبية متقدمة فى مجال الإدارة والقيادة.

4إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى.

5. تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها، وصور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير.

6. تقديم صورة بطاقة الرقم القومى وعدد (4) صور شخصية 4x6.

وفيما يتعلق بالمتقدمين لشغل هذه الوظائف من داخل الجهاز الإدارى للدولة:

استيفاء شروط التعيين المنصوص عليهما بالمادتين (14) و (17) من قانون الخدمة المدنية بالدولة رقم (81) لسنة 2016، والمادة رقم (45) من اللائحة التنفيذية من القانون المشار إليه.

)هذه الشروط تسرى على العاملين بالإدارة المحلية والمتقدمين من الوزارات والهيئات والجهاز الإدارى للدولة(

⦁ قضاء مدة بينية لا تقل عن عام فى الدرجة الأدنى فى حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة أو الدرجة العالية.

⦁ قضاء مدة بينية فى وظائف من الدرجة الأدنى لا تقل عن عامين فى الدرجة الاولى ولا تقل عن عام فى درجة كبير فى حالة التقدم لشغل وظيفة من درجة المدير العام.

⦁ الالتزام التام بنماذج بيان الحالة والشهادة القانونية ومقترح التطوير المرفقة بالإعلان وإعتمادها من السلطة المختصة.

⦁ تقديم الإنجازات بعد إقرارها وإعتمادها من السلطة المختصة بما لايزيد عن ثلاث صفحات.

بالنسبة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف من خارج الجهاز الإدارى للدولة:

⦁ أن يكون حاصلاً على تقدير ممتاز عن أخر سنتين.

⦁ إمضاء مدة خدمة كلية لا تقل عن (18) عاماً فى حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة، و (17) عاماً فى حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة العالية، و (16) عاماً فى حالة التقدم لشغل وظيفة من درجة المدير العام.

⦁ الالتزام التام بتقديم شهادة الخبرة والسيرة الذاتية بالنسبة للسادة ضباط القوات المسلحة والشرطة، مع استيفاء نموذج مقترح التطوير.

⦁ الإلتزام التام باستيفاء نماذج بيان الحالة والشهادة القانونية و مقترح التطوير المرفقة بالإعلان بالنسبة للمدنيين من خارج الجهاز الادارى مع تقديم سيرة ذاتية شخصية.

وشددت وزارة التنمية المحلية على أن البيانات الخاطئة ستعرض مقدمها للمساءلة القانونية.