 تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية، عن موعدهم المقررة بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة للبعض منهم والبعض الأخر لظروف التشغيل في مطارات الوصول.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط التركية رقم 693 المتجهة إلى اسطنبول تأخرت أكثر من ساعة، فيما تأخرت رحلة تأخرت رحلة الخطوط الرومانية رقم 102، المتجهة إلى مدينة بوخارست، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل على الرحلات.

واضافت المصادر أن تم تأخير رحلتين للخطوط السعودية رقم 318 متجهة إلى المدينة، ورقم 382 متجهة إلى المدينة، فيما تأخرت رحلة طيران نسما رقم 182 المتجهة إلى مدينة ينبع،وذلك بسبب تأخرهم في الإقلاع بمطارات الوصول، لتكدث الحركة هناك بالتزامن مع موسم العمرة وكثافة الرحلات.

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