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"اليوم السابع": انتهاء فوضى البث الفضائى من «الشقق المفروشة»

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:02 م
"اليوم السابع": انتهاء فوضى البث الفضائى من «الشقق المفروشة» عدد اليوم السابع الصادر غدًا
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تتابع "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدًا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها مع أعلنته اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بأن أسعار التذاكر جاءت بعد دراسة وافية، وأنها تسعى لمدرجات ممتلئة.

 

كما يسلط عدد "اليوم السابع" الصادر غدًا الضوء على انتهاء فوضى البث الفضائى من «الشقق المفروشة»، حيث أكدت لجنة الإعلام بمجلس النواب أن منع البث من خارج مدينة الإنتاج يحقق الانضباط ويتصدى للتطرف، فيما أوضحت نقابة الإعلاميين أن القرار يقضى على العشوائية.

 

وإلى أهم العناوين:
 

◄ اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا: أسعار التذاكر جاءت بعد دراسة وافية.. ونسعى لمدرجات ممتلئة.. مجلس النواب يجتمع بوزير الشباب ومسؤولى اتحاد الكرة لمناقشة الخطة.. وأمين «موازنة البرلمان»: تذاكر السينما أغلى
 

◄ حسم أزمة الميكروفونات فى 180 ألف مسجد قبل رمضان.. «الأوقاف» تقصر إقامة الشعائر على السماعات الداخلية

◄ خطة ترامب لوضع الإخوان على قوائم الإرهاب.. اعترافات وزير الخارجية الأمريكية السابق ومشروع السيناتور «كروز » تمهد الطريق
 

◄ «الأعلى للإعلام» يعلن إجراءات تنفيذية وعقوبات صارمة للمتجاوزين.. انتهاء فوضى البث الفضائى من «الشقق المفروشة».. «إعلام البرلمان»: منع البث من خارج مدينة الإنتاج يحقق الانضباط ويتصدى للتطرف.. ونقابة الإعلاميين: يقضى على العشوائية

 

◄ «المشروعات الصغيرة» يضخ 1.5 مليار جنيه لدعم ريادة الأعمال
 

◄ رئيس الوزراء يرأس وفدًا رفيع المستوى باجتماعات اللجنة العليا مع لبنان.. «مدبولى» يلتقى «عون والحريرى».. والجلسات تبحث زيادة التبادل التجارى وفرص الاستثمار فى مصر

 

◄ فتح باب التقدم للمدارس اليابانية للأطفال من 4 حتى 8 سنوات
 

◄ إنجاز 50% من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.. ونقل الوزارات منتصف 2020

 

 

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البث الفضائى

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