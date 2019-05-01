وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، أكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تٌشعر كل مواطن فى الهند بالفخار.

فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الهندية أن إدراج اسم محمد أزهر على قائمة الإرهابيين يمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس تصميم المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب ومن يقدمون العون له".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي يدرج (جيش محمد) كتنظيم في القائمة السوداء منذ عام 2001 لعلاقته بتنظيم (القاعدة) وزعيمه الراحل أسامة بن لادن وحركة طالبان المتمردة في أفغانستان، فيما قرر مجلس الأمن في وقت سابق إدراج اسم زعيم التنظيم محمد أزهر على ذات القائمة في خطوة من شأنها منعه من السفر وتجميد أصوله المالية وحرمانه من شراء الأسلحة.

كان تنظيم (جيش محمد) قد أعلن مسئوليته عن استهداف قافلة من الجنود الهنود فى كشمير المتنازع عليها مع باكستان في شهر فبراير الماضي أسفر -آنذاك- عن مصرع أكثر من 40 جنديا هنديا وأدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين الدولتين كادت أن تتحول إلى حرب واسعة بينهما.