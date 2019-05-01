video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 04:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بعرض المتهم بقتل والده وزوجته بالسلام على الطب النفسى

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:00 ص
النيابة تأمر بعرض المتهم بقتل والده وزوجته بالسلام على الطب النفسى جثه - ارشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

أمرت نيابة السلام، بعرض المتهم  شاب بطعن والده وزوجته، و وإشعال النار فى غرفتهما بسبب خلافات مادية بالسلام، على الطب النفسى، لبيان صحة قواه العقلية من عدمه.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم بقتل والده وزوجته بالنيابة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان تلقى قسم أول السلام، بلاغ  بنشوب حريق بغرفة حارس عقار 62  سنة، نتج عنه مصرعه وزوجته ربة منزل، 55  سنة، وإصابة نجله، سائق توك توك، 30 سنة، بحروق بذراعه اليمنى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من مفتشى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة لكشف غموض الحادث، بعدما كشف تقرير الصفة التشريحية وجود كسر بقاع جمجمة الحارس وكسر بالعظم لزوجته، كما أشار تقرير فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية إلى أن الحريق متعمد.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابن حارس العقار، وبضبطه أقر بارتكاب الجريمة لوجود خلافات مادية بينه ووالده، فقرر الانتقام منه، حيث تعدى على الأب والزوجة باستخدام عصا خشبية، وقام بسكب سائل الكيروسين عليهما وفتح أسطوانة البوتاجاز وأضرم النيران بهما، وأكد أن إصابته حدثت أثناء ارتكابه الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. تعرف على جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة لحفظ الأمن

فيديو.. ضبط شخصين يزوران المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية

نيابة السلام

اخبار الحوادث

شاب يقتل والده

الطب الشرعى

قتل




لا تفوتك
"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها

"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

مليار و223 مليون دولار حصيلة إيرادات Avengers: Endgame حول العالم

مليار و223 مليون دولار حصيلة إيرادات Avengers: Endgame حول العالم

رسميًا.. تطبيق تقنية "VAR" فى كأس أمم أفريقيا 2019 لأول مرة

رسميًا.. تطبيق تقنية "VAR" فى كأس أمم أفريقيا 2019 لأول مرة

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة