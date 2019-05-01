المتهمين بسرقة مجوهرات من شقة بحلوان: سرقنا المفتاح واخفينا المسروقات فى حديقة

كتب كريم صبحى

اعترفا المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بحلوان، بارتكابهما الواقعة، حيث قالت المتهمة أنه نظراً لعلمها باحتفاظ مالك الشقة بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بمسكنه، غافلت نجلته واستولت منها على مفتاح الشقة ،وسلمته لزوجها المتهم لفتح الباب و دخول الشقة وسرقة محتوياتها.

وأرشدا المتهمين عن المسروقات المخبأة بحديقة عقار مجاور للمنزل محل الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى قسم شرطة حلوان، من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة "مبالغ مالية، مشغولات ذهبية، هاتف محمول – بعض المقتنيات" من داخل مسكنه وسلامة منافذ المنزل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة حارس سبق إتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"،و زوجته .