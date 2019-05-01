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الأربعاء، 01 مايو 2019 12:49 م
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القومى للمرأة مهنأ عاملات مصر بعيد العمال: الأوطان تبنى بسواعد عاملاتها وعمالها

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:05 م
القومى للمرأة مهنأ عاملات مصر بعيد العمال: الأوطان تبنى بسواعد عاملاتها وعمالها مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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توجه المجلس القومى للمرأة  برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات بالتهنئة لجميع عاملات وعمال مصر بمناسبة  الاحتفال بعيد العمال، الذى يوافق الأول من مايو من كل عام.
 
وتوجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، فى بيان لها، بتحية تقديرلكل عاملة وعامل مصرى  فى جميع أنحاء الجمهورية على الجهود المتميزة التى يبذلونها وإسهاماتهم فى شتى مجالات الإنتاج من أجل  نهضة ورفعة مصرنا الحبيبة، مؤكدة أن الأوطان تبنى بسواعد وبجهد عاملاتها  وعمالها الشرفاء  المخلصين فى عملهم  المؤمنين بأهمية الدور الذى يقومون به، من أجل غد أفضل لنا ولأبنائنا.
 
وأكدت رئيسة المجلس على الدور العظيم والهام الذى تقوم به المرأة العاملة فى جميع قطاعات الإنتاج، موضحة أن تلك المرأة المكافحة المضحية صاحبة العزيمة القوية ، تلك المرأة العاشقة لتراب هذا الوطن  ، التى تؤدى عملها بتفانى وحب لتعود مرة أخرى إلى منزلها وتكمل مسيرة عطائها فى بناء أسرة  قوية مترابطة مخلصة لوطنها، قائلة :" لكى منا كل التحية والتقدير والاحترام".

 


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